Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди прогнозируются в столичном регионе в воскресенье, 1 августа. Об этом информирует портал "Метеоновости".
По данным специалистов, днем Москва и Подмосковье окажутся на периферии антициклона. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди. При этом сохранится жаркая погода.
"Максимальная температура в Москве достигнет 26–28 градусов тепла, по области до плюс 29 градусов", – рассказали эксперты.
В городе будет дуть юго-западный ветер порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление днем зафиксируется на отметке 744 миллиметра ртутного столба.
По мнению метеорологов, погодные условия в Москве не способны оказать дополнительные нагрузки на организм метеочувствительных людей. Предполагается, что москвичи не будут ощущать обострений, вызванных погодой.
Ранее сообщалось, что в начале следующей недели в столичном регионе поменяется температурный режим. Так, в понедельник температура воздуха повысится до плюс 27–29 градусов в Москве и до 31 градуса в Подмосковье.
До этого главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24 о погоде в столице в начале августа. По прогнозу специалиста, в первых числах нового месяца температура воздуха будет на 3–4 градуса выше нормы.
В Москву вернется 30-градусная жара
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