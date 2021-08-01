Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди прогнозируются в столичном регионе в воскресенье, 1 августа. Об этом информирует портал "Метеоновости".

По данным специалистов, днем Москва и Подмосковье окажутся на периферии антициклона. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди. При этом сохранится жаркая погода.

"Максимальная температура в Москве достигнет 26–28 градусов тепла, по области до плюс 29 градусов", – рассказали эксперты.

В городе будет дуть юго-западный ветер порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление днем зафиксируется на отметке 744 миллиметра ртутного столба.

По мнению метеорологов, погодные условия в Москве не способны оказать дополнительные нагрузки на организм метеочувствительных людей. Предполагается, что москвичи не будут ощущать обострений, вызванных погодой.

Ранее сообщалось, что в начале следующей недели в столичном регионе поменяется температурный режим. Так, в понедельник температура воздуха повысится до плюс 27–29 градусов в Москве и до 31 градуса в Подмосковье.

До этого главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24 о погоде в столице в начале августа. По прогнозу специалиста, в первых числах нового месяца температура воздуха будет на 3–4 градуса выше нормы.