СК предъявил обвинение пяти фигурантам дела о массовых беспорядках на акции в Москве

Следствие предъявило обвинение пяти фигурантам дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее в Следственном комитете заявили, что в ходе предварительного расследования были получены доказательства причастности к совершению преступлений более 10 человек.

Установлены еще двое фигурантов дела. Это Самариддин Раджабов и арестованный ранее Евгений Коваленко, признавший вину в применении насилия против полицейского.

Адвокаты трех других фигурантов дела – Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева и Алексея Миняйло – сказали, что следствие предъявило обвинения их подзащитным. Первому – по статье о насилии в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и по статье об участии в массовых беспорядках. Последним двум вменяется участие в массовых беспорядках.

2 августа Пресненский суд Москвы рассмотрит вопрос о заключении фигурантов под стражу. Вину они не признают.

Как следует из фабулы обвинения, фигуранты уголовного дела о массовых беспорядках распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в правоохранителей. Они прорвали оцепление полицейских и применяли к ним насилие.

27 июля в центре столицы прошла несогласованная акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека. Позднее полиция предостерегла москвичей и гостей города от участия в несанкционированной акции, запланированной в столице на 3 августа. На 10 августа на проспекте Академика Сахарова согласована акция "За допуск" независимых кандидатов.