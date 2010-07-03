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СК предъявил обвинение пяти фигурантам дела о массовых беспорядках на акции в Москве
Следствие предъявило обвинение пяти фигурантам дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее в Следственном комитете заявили, что в ходе предварительного расследования были получены доказательства причастности к совершению преступлений более 10 человек.
Установлены еще двое фигурантов дела. Это Самариддин Раджабов и арестованный ранее Евгений Коваленко, признавший вину в применении насилия против полицейского.
Адвокаты трех других фигурантов дела – Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева и Алексея Миняйло – сказали, что следствие предъявило обвинения их подзащитным. Первому – по статье о насилии в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и по статье об участии в массовых беспорядках. Последним двум вменяется участие в массовых беспорядках.
2 августа Пресненский суд Москвы рассмотрит вопрос о заключении фигурантов под стражу. Вину они не признают.
Как следует из фабулы обвинения, фигуранты уголовного дела о массовых беспорядках распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в правоохранителей. Они прорвали оцепление полицейских и применяли к ним насилие.
27 июля в центре столицы прошла несогласованная акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека. Позднее полиция предостерегла москвичей и гостей города от участия в несанкционированной акции, запланированной в столице на 3 августа. На 10 августа на проспекте Академика Сахарова согласована акция "За допуск" независимых кандидатов.
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