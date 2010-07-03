Власти Москвы согласовали митинг 10 августа на проспекте Академика Сахарова

Столичные власти согласовали акцию "За допуск" независимых кандидатов 10 августа на проспекте Академика Сахарова. Об этом заявил первый замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.
Он уточнил, что на митинг 10 августа поступили четыре заявки и два уведомления – на 11 августа. "Сегодня с группой граждан и организатором Еленой Русаковой достигнута договоренность о проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 10 числа с 14:00 до 16:00 с установкой трибуны у дома 9 по проспекту Сахарова", – цитирует его Агентство "Москва".
Cогласованное число участников мероприятия – до 100 тысяч человек.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. Было зарегистрировано 233 кандидата, включая 171 представителя партий и 62 самовыдвиженцев. 57 претендентов получили отказ.
Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов, которых не зарегистрировали после проверки подписей. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, каждый конкретный случай рассмотрят индивидуально. Часть недействительных подписей восстановили.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.