Власти Москвы согласовали митинг 10 августа на проспекте Академика Сахарова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти согласовали акцию "За допуск" независимых кандидатов 10 августа на проспекте Академика Сахарова. Об этом заявил первый замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

Он уточнил, что на митинг 10 августа поступили четыре заявки и два уведомления – на 11 августа. "Сегодня с группой граждан и организатором Еленой Русаковой достигнута договоренность о проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 10 числа с 14:00 до 16:00 с установкой трибуны у дома 9 по проспекту Сахарова", – цитирует его Агентство "Москва".

Cогласованное число участников мероприятия – до 100 тысяч человек.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. Было зарегистрировано 233 кандидата, включая 171 представителя партий и 62 самовыдвиженцев. 57 претендентов получили отказ.

Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов, которых не зарегистрировали после проверки подписей. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, каждый конкретный случай рассмотрят индивидуально. Часть недействительных подписей восстановили.