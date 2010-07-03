Полиция призвала воздержаться от участия в несогласованной акции в Москве 3 августа

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Полиция предостерегла москвичей и гостей города от участия в несанкционированной акции, запланированной в столице на 3 августа, сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что в Сети появились призывы к гражданам принять в предстоящую субботу участие в массовом мероприятии в центре столицы, но данное публичное мероприятие не согласовано.

"Официально предупреждаем, что мероприятие незаконно. Предлагаем москвичам и гостям столицы воздержаться от участия в нем. Напоминаем о предусмотренной законом ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий, а также за участие в них", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что полиция будет оперативно реагировать на правонарушения и предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.