В Москву вернется 30-градусная жара

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В середине следующей недели столбики термометров в столице вновь начнут штурмовать отметку 30 градусов. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик сообщил, что погода с каждым днем будет становиться лучше, хотя в пятницу и субботу не исключены локальные кратковременные дожди и грозы. 1 и 2 июля воздух прогреется до нормальных значений – +20...+25 градусов, в субботу прогнозируется +21...+26 градусов. В воскресенье инициатива начнет переходить к скандинавскому антициклону, так что осадки маловероятны. Ожидается солнечная погода и +25...+27 градусов.

"Вся неделя следующая будет антициклональная, малооблачная, тихая, никаких осадков. В понедельник ночью – +14...+16, днем – +25...+27. Во вторник ночью – +12...+14, днем – +27...+29. В среду – +14...+16 ночью, днем – +28...+30. К среде столбики термометров начнут штурмовать 30-градусную высоту", – сказал Тишковец.

Он добавил, что во второй половине следующей недели воздух может прогреться до +32 градусов, однако выше температура вряд ли поднимется.

Специалист подчеркнул, что аномальной жары, которая установилась ранее, скандинавский антициклон не принесет.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в июле в России ожидается теплая погода. По его словам, во многих регионах температура будет превышать норму.

