Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в столице в июне среднемесячная температура оказалась на 3,2 градуса выше нормы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Минувший июнь в Центральной России оказался довольно теплым, например в Москве среднемесячная температура воздуха оказалась на 3,2 градуса выше нормы", – отметил он.

Тишковец напомнил о пяти зарегистрированных температурных рекордах: 22 июня – плюс 33,7, 23 июня – плюс 34,8, 24 июня – плюс 34,5, 27 июня – плюс 33,6. 23 июня столбики термометров поднялись до плюс 34,8, тем самым был установлен новый рекорд всего июня, державшийся с 1901 года.

Ранее климатолог заявил, что сильная жара, а потом ливень с локальными наводнениями, как текущим летом в России, говорит о том, что климат "нервничает".

Он отметил, что погодные аномалии стали проявляться в последнее время чаще и резче, так как из-за глобального потепления, связанного с деятельностью человека, меняется характер климата.