Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию на избирательном участке номер 2151, который расположен в Российской академии наук, сообщает РИА Новости.

1 июля проходит общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Этот день объявлен в стране нерабочим.

Ранее президент призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. 30 июня глава государства выступил с обращением к гражданам РФ. Путин выразил мнение, что, голосуя за поправки в Конституцию, россияне голосуют за страну, в которой хотят жить.

Электронное голосование завершилось 30 июня, 1 июля проголосовать можно только очно. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

В проведении голосования участвует более 96 тысяч комиссий. В организации голосования сбоев не наблюдалось.

Владимир Путин ранее отметил, что результаты голосования не должны фальсифицироваться. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить легитимность итога волеизъявления граждан.

Как проходит голосование по поправкам в Конституцию – в онлайн-трансляции Москвы 24