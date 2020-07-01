11:01
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию на избирательном участке номер 2151, который расположен в Российской академии наук, сообщает РИА Новости.
1 июля проходит общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Этот день объявлен в стране нерабочим.
Ранее президент призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. 30 июня глава государства выступил с обращением к гражданам РФ. Путин выразил мнение, что, голосуя за поправки в Конституцию, россияне голосуют за страну, в которой хотят жить.
Электронное голосование завершилось 30 июня, 1 июля проголосовать можно только очно. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.
В проведении голосования участвует более 96 тысяч комиссий. В организации голосования сбоев не наблюдалось.
Владимир Путин ранее отметил, что результаты голосования не должны фальсифицироваться. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить легитимность итога волеизъявления граждан.
Как проходит голосование по поправкам в Конституцию – в онлайн-трансляции Москвы 24
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