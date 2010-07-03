В Национальном фонде защиты потребителей оценили новые правила продажи молочки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава Национального фонда защиты потребителей Александр Калинин прокомментировал Москве 24 изменения в правилах продажи молочной продукции. С 1 июля товары без заменителей молочного жира будут визуально выделяться. По мнению эксперта, это "должно было быть сделано давно".

"Конечно, так будет удобнее. Что касается натуральных в полном смысле молочных продуктов, они должны стоять на отдельной полке. И потребителю должно быть ясно, что это молочный продукт из молока – больше ничего. Это правильное решение, за рубежом так делается во многих местах", – подчеркнул он.

Калинин также напомнил, что для удобства покупателей Росстандарт планирует принять ГОСТ на цветовую маркировку продуктов в октябре текущего года. После этого на этикетку будут наносить цветовые пометки по типу "светофора". Они будут сообщать о количестве сахара, жиров и соли в товаре.

В России с 1 июля изменились правила продажи молочной продукции. Постановление, принятое правительством в конце января, вступило в действие.

Теперь продукция без заменителей молочного жира должна визуально выделяться, что позволит покупателям облегчить выбор нужных товаров. В местах продажи таких продуктов должна быть размещена надпись "Продукты без заменителя молочного жира".

Кроме того, согласно новым правилам, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты теперь должны размещаться в торговых залах так, чтобы покупатель мог визуально отделить их от других пищевых продуктов.

В Минпромторге считают, что такие меры упростят выбор покупателям молочной продукции.

Роспотребнадзор в январе–марте 2019 года провел 6 303 надзорных мероприятия в отношении предприятий, занятых в производстве и обороте молока и молочной продукции. В итоге было изъято из оборота 1 545 партий молока и молочной продукции общим объемом более 19 тонн.