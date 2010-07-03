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07:45

Правила продажи молочных продуктов изменились

общество еда

07:45

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Фото: depositphotos/Lihodeev

В России с 1 июля изменились правила продажи молочной продукции. Постановление, принятое правительством в конце января, вступило в действие.

С сегодняшнего дня продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться, что позволит покупателям облегчить выбор нужных товаров. В местах продажи таких продуктов должна быть размещена надпись "Продукты без заменителя молочного жира".

Кроме того, по новым правилам, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты теперь должны размещаться в торговых залах так, чтобы покупатель мог визуально отделить их от других пищевых продуктов.

В Минпромторге считают, что такие меры упростят выбор покупателям молочной продукции.

Роспотребнадзор в январе-марте 2019 года провел 6303 надзорных мероприятия в отношении предприятий, занятых в производстве и обороте молока и молочной продукции. В итоге было изъято из оборота 1545 партий молока и молочной продукции общим объемом более 19 тонн.

"Городской стандарт": молоко

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общество еда

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