Роспотребнадзор изъял более 19 тонн молочной продукции за первый квартал

Более 19 тонн молока и молочной продукции изъял Роспотребнадзор в январе-марте этого года, сообщила пресс-служба ведомства. Было исследовано около 69 тысяч проб молока и молочной продукции на соответствие требованиям, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Доля исследованных проб молока и молочной продукции, не соответствующих обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям, в том числе по содержанию токсичных элементов составляет 4%. По микробиологическим показателям (содержанию бактерий группы кишечной палочки, патогенных микроорганизмов и прочим) не соответствует гигиеническим нормативам около 3,5% исследованных проб молочной продукции", – заявил Роспотребнадзор.
Также ведомство уточняет, что в первые три месяца 2019 года было проведено 6303 надзорных мероприятия в отношении предприятий, занятых в производстве и обороте молока и молочной продукции. В итоге было изъято из оборота 1545 партий молока и молочной продукции общим объемом более 19 тонн.
Сотрудники Роспотребнадзора за неделю изъяли из магазинов более 50 партий некачественных товаров. Проверки проводились 12-18 апреля. В 19 регионах страны на полках магазинов были обнаружены и изъяты 25 партий продуктов питания и 26 партий других товаров.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.