Роспотребнадзор изъял более 19 тонн молочной продукции за первый квартал

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 19 тонн молока и молочной продукции изъял Роспотребнадзор в январе-марте этого года, сообщила пресс-служба ведомства. Было исследовано около 69 тысяч проб молока и молочной продукции на соответствие требованиям, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Доля исследованных проб молока и молочной продукции, не соответствующих обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям, в том числе по содержанию токсичных элементов составляет 4%. По микробиологическим показателям (содержанию бактерий группы кишечной палочки, патогенных микроорганизмов и прочим) не соответствует гигиеническим нормативам около 3,5% исследованных проб молочной продукции", – заявил Роспотребнадзор.

Также ведомство уточняет, что в первые три месяца 2019 года было проведено 6303 надзорных мероприятия в отношении предприятий, занятых в производстве и обороте молока и молочной продукции. В итоге было изъято из оборота 1545 партий молока и молочной продукции общим объемом более 19 тонн.

Сотрудники Роспотребнадзора за неделю изъяли из магазинов более 50 партий некачественных товаров. Проверки проводились 12-18 апреля. В 19 регионах страны на полках магазинов были обнаружены и изъяты 25 партий продуктов питания и 26 партий других товаров.