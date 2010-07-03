За неделю Роспотребнадзор изъял более 50 партий некачественных товаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сотрудники Роспотребнадзора за неделю изъяли из магазинов более 50 партий некачественных товаров. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Как уточнили в ведомстве, проверки проводились с 12 по 18 апреля. В 19 регионах России на полках магазинов были обнаружены и изъяты 25 партий продуктов питания и 26 партий других товаров, которые не соответствовали требованиям качества и безопасности.

Специалисты Роспотребнадзора выявили такие нарушения, как истекший срок годности, отсутствие документов на товар, информации об изготовителе и маркировок. Отмечается, что было выявлено семь некачественных партий мясной продукции, а также 15 партий меха. У экспертов также возникли вопросы к качеству шести партий кулинарных изделий и пяти партий трикотажа.

Ранее глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева рассказала, что в прошлом году ведомство не допустило на прилавки магазинов Москвы почти 38 тонн некачественных и опасных продуктов. По ее словам, основная часть брака была обнаружена среди овощей и фруктов – 7,98 тонны. Кроме того, изъяли 4,9 тонны мяса и мясной продукции, 2,49 тонны молочных продуктов, более 500 килограммов кондитерских изделий.