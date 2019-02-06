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07:35

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько просроченных продуктов не пустили в магазины Москвы

общество еда эксклюзив

07:35

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2018 году столичное управление Роспотребнадзора не допустило почти 38 тонн некачественных и опасных продуктов на прилавки магазинов. Об этом порталу Москва 24 рассказала руководитель ведомства Елена Андреева.

"В 2018 году специалистами управления в связи с истекшим сроком годности и отсутствием полной и достоверной информации на маркировочном ярлыке о реализуемом товаре не допустили на потребительский рынок города 37,97 тонны некачественной и опасной пищевой продукции", – пояснили в ведомстве.

Основная часть брака в 2018 году была обнаружена среди овощей и фруктов – 7,98 тонны, мяса и мясной продукции изъяли на 4,9 тонны. Некачественные птица, яйца и продукты их переработки составили 4,24 тонны, молоко и молочные продукты – 2,49 тонны, кулинарные изделия – 3,84 тонны, кондитерские изделия – 510 килограммов, рыба (а также ракообразные, моллюски и водоросли) – 331 килограмм.

В январе Роспотребнадзор запустил горячую линию по качеству и безопасности молочной продукции. Специалисты смогут проконсультировать жителей всех регионов страны о сроках годности молочных товаров, дадут рекомендации по выбору продуктов и расскажут, куда обращаться в случае покупки некачественного молока или творога.


Подробнее – в материале портала Москва 24.



Федотов Анатолий
общество еда эксклюзив

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