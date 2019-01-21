Запущена горячая линия по качеству молочной продукции

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Роспотребнадзор запустил горячую линию по качеству и безопасности молочной продукции. Об этом сообщает сайт ведомства.

С 21 января по 4 февраля специалисты проконсультируют жителей всех регионов страны о сроках годности молочных товаров, дадут рекомендации по выбору продуктов и расскажут, куда обращаться в случае покупки некачественного молока или творога.

Найти телефоны горячих линий с адресами консультационных центров можно на сайтах региональных управлений ведомства.

С 11 января 2019 года производителей молокосодержащих продуктов обязали уведомлять покупателей о наличии растительных жиров в составе продукции. Информация должна быть написана контрастным шрифтом не менее трех миллиметров.

