В ГД рассказали, когда пенсионеры начнут получать проиндексированные пенсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью с Москвой 24 напомнила, что граждане начнут получать проиндексированные пенсии с начала июня.

В России с 1 июня неработающим пенсионерам проиндексировали пенсии на 10%. С этого же числа выросли прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Их также проиндексировали на 10%. О соответствующем решении ранее заявил Владимир Путин.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Почта России будет доставлять проиндексированные пенсии начиная с 3 июня. Те граждане, кто получает выплаты на банковские карты, будут в соответствии со своим графиком получать повышенные пенсии с начала июня.

Депутат отметила, что в каждом регионе свой график выплат. Узнать его можно на региональной странице сайта ПФР. "Но приблизительно можно сказать, что где-то с 3-го по 15-е число большинство граждан получают соответствующие выплаты и пособия", – указала Бессараб.

Депутат также напомнила, что индексация затронет не только людей пожилого возраста. "Речь идет про всех, кто получает пенсии. Это может быть пенсия по случаю потери кормильца, например. Ее могут получать граждане достаточно юного возраста: лица до 18 лет, а также выпускники, обучающиеся в вузе или колледже, до достижения 23 лет. Но обучаться необходимо по очной форме – это обязательно", – объясняет Бессараб.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Это не только страховые пенсии по старости. К неработающим пенсионерам в том числе относятся получатели пенсии по государственному обеспечению, по случаю потери кормильца, по инвалидности. Это социальные пенсии.

Депутат уточнила, что размер прибавки для каждого пенсионера после индексации индивидуален и зависит от суммы, которую он получал ранее. Именно к ней и будет прибавлено 10%.

"В среднем пенсия по старости для неработающего пенсионера вырастет до 19 360 рублей. Но в зависимости от региона еще подразумеваются дополнительные выплаты. Например, граждане, проживающие на территории Москвы более 10 лет, получают доплату. И эта пенсия будет выше, чем среднестатистическая", – заключила Бессараб.

Ранее в Москве с 1 июня повысили прожиточный минимум и минимальную заработную плату на 10%. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Таким образом, с начала лета минимальная заработная плата в столице равна 23 508 рублям.