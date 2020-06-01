На портале "Узнай Москву" появился онлайн-квест с детскими фото известных людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На портале "Узнай Москву" появился новый онлайн-квест с детскими фотографиями известных личностей. Онлайн-квест приурочен к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Все желающие смогут узнать интересные факты о детстве писателей, космонавтов, ученых и других известных деятелей, живших в Москве. Онлайн-квест был подготовлен порталом "Узнай Москву" совместно с Мосгортуром.
Игра "Родом из детства" посвящена ранним годам жизни известных людей.
Викторина состоит из 10 вопросов. Участники должны будут отгадать, кто именно изображен на детской фотографии.
Куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл рассказал, что участники квеста смогут лишний раз вспомнить о детстве.
Онлайн-квест начнется с вопроса о трехлетнем ребенке, который, по словам его бабушки, мог часами сидеть за роялем и наигрывать мимоходом услышанные мелодии. В будущем он станет известным композитором, впервые в истории мировой культуры соединит в своих произведениях цвет, свет и музыку.
Также ко Дню защиты детей онлайн-программы подготовили столичные театры и музеи. Все мероприятия пройдут онлайн на официальных сайтах организаций и на их страницах в социальных сетях.
Ранее на онлайн-мероприятия, посвященные Дню защиты детей, горожан пригласила ВДНХ. В соцсетях выставки весь день в открытом доступе будут представлены мультфильмы, видеоэкскурсии, мастер-классы, развлекательные мероприятия для детей старше трех лет и подростков, а также их родителей, бабушек и дедушек.
"Это наш город": столичные музеи подготовили программу ко Дню защиты детей
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