На портале "Узнай Москву" появился онлайн-квест с детскими фото известных людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале "Узнай Москву" появился новый онлайн-квест с детскими фотографиями известных личностей. Онлайн-квест приурочен к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Все желающие смогут узнать интересные факты о детстве писателей, космонавтов, ученых и других известных деятелей, живших в Москве. Онлайн-квест был подготовлен порталом "Узнай Москву" совместно с Мосгортуром.

Игра "Родом из детства" посвящена ранним годам жизни известных людей.

Викторина состоит из 10 вопросов. Участники должны будут отгадать, кто именно изображен на детской фотографии.

Куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл рассказал, что участники квеста смогут лишний раз вспомнить о детстве.

Онлайн-квест начнется с вопроса о трехлетнем ребенке, который, по словам его бабушки, мог часами сидеть за роялем и наигрывать мимоходом услышанные мелодии. В будущем он станет известным композитором, впервые в истории мировой культуры соединит в своих произведениях цвет, свет и музыку.

Также ко Дню защиты детей онлайн-программы подготовили столичные театры и музеи. Все мероприятия пройдут онлайн на официальных сайтах организаций и на их страницах в социальных сетях.

Ранее на онлайн-мероприятия, посвященные Дню защиты детей, горожан пригласила ВДНХ. В соцсетях выставки весь день в открытом доступе будут представлены мультфильмы, видеоэкскурсии, мастер-классы, развлекательные мероприятия для детей старше трех лет и подростков, а также их родителей, бабушек и дедушек.