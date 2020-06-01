Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:44

На портале "Узнай Москву" появился онлайн-квест с детскими фото известных людей

общество дети праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале "Узнай Москву" появился новый онлайн-квест с детскими фотографиями известных личностей. Онлайн-квест приурочен к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Все желающие смогут узнать интересные факты о детстве писателей, космонавтов, ученых и других известных деятелей, живших в Москве. Онлайн-квест был подготовлен порталом "Узнай Москву" совместно с Мосгортуром.

Игра "Родом из детства" посвящена ранним годам жизни известных людей.

Викторина состоит из 10 вопросов. Участники должны будут отгадать, кто именно изображен на детской фотографии.

Куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл рассказал, что участники квеста смогут лишний раз вспомнить о детстве.

Онлайн-квест начнется с вопроса о трехлетнем ребенке, который, по словам его бабушки, мог часами сидеть за роялем и наигрывать мимоходом услышанные мелодии. В будущем он станет известным композитором, впервые в истории мировой культуры соединит в своих произведениях цвет, свет и музыку.

Также ко Дню защиты детей онлайн-программы подготовили столичные театры и музеи. Все мероприятия пройдут онлайн на официальных сайтах организаций и на их страницах в социальных сетях.

Ранее на онлайн-мероприятия, посвященные Дню защиты детей, горожан пригласила ВДНХ. В соцсетях выставки весь день в открытом доступе будут представлены мультфильмы, видеоэкскурсии, мастер-классы, развлекательные мероприятия для детей старше трех лет и подростков, а также их родителей, бабушек и дедушек.

"Это наш город": столичные музеи подготовили программу ко Дню защиты детей

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать