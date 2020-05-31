Онлайн-проекты ко Дню защиты детей подготовили московские театры и музеи

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Столичные театры и музеи подготовили онлайн-проекты, приуроченные ко Дню защиты детей. Все мероприятия пройдут онлайн на официальных сайтах организаций и на их страницах в социальных сетях, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.
"Не выходя из дома можно будет не только посмотреть театральные и цирковые постановки, но и самим заявить о себе, поучаствовав в конкурсах", – говорится в сообщении.
Уточняется, что театр имени Образцова покажет праздничный концерт под названием "Корзинка сновидений". Труппы МХАТ имени Горького и МХТ имени Чехова проведут видеомарафон постановок по произведениям для детей. Также Детский музыкальный театр имени Сац порадует зрителей мюзиклом "Жизнь и необыкновенные приключения Оливера Твиста".
Также праздничные мероприятия подготовил Росцирк. В его аккаунтах 1 июня будет запущена акция "Здравствуй, цирк!". Кроме того, Большой симфонический оркестр имени Чайковского представит симфоническую картину "Три чуда" из сказки Пушкина – до этого момента она не публиковалась.
В Музее Победы юных москвичей приглашают на виртуальную выставку "Дети и война", которая насчитывает более 100 документов и фотографий, рассказывающих о судьбах детей в годы Второй мировой войны.
Помимо того, Государственный литературный музей приглашает принять участие в акции "Культурная инициатива". В ее рамках все желающие дети смогут прочесть стихи своих родителей. А в Музее мирового океана можно будет узнать тайны морских глубин и истории морских путешествий.
Ранее на онлайн-мероприятия, посвященные Дню защиты детей, горожан пригласила ВДНХ. В соцсетях выставки весь день в открытом доступе будут представлены мультфильмы, видеоэкскурсии, мастер-классы, развлекательные мероприятия для детей старше трех лет и подростков, а также их родителей, бабушек и дедушек.
"Это наш город": столичные музеи подготовили программу ко Дню защиты детей
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