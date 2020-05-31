ВДНХ подготовила онлайн-программу для Дня защиты детей

Фото: пресс-служба ВДНХ

ВДНХ приготовила специальную онлайн-программу в честь Дня защиты детей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"1 июня ВДНХ проведет настоящий праздник детства в онлайн-формате. Весь день в открытом доступе – мультфильмы, видеоэкскурсии, мастер-классы, развлекательные мероприятия для детей старше трех лет и подростков, а также их родителей, бабушек и дедушек. Участие в праздничной программе — отличный повод провести время дома, в кругу своих родных", – рассказали в пресс-службе выставки.

Пройдут мероприятия на официальном сайте ВДНХ, на страницах выставки в социальных сетях Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также на интернет-площадках резидентов выставки.

В частности, интерактивная выставка "Робостанция" приглашает всех желающих на бесплатную экскурсию. Участников прогулки познакомят с самыми интересными экспонатами. Для детей от 6 лет и их родителей проведут мастер-класс с участием робота-уборщика.

"Москвариум" подготовил познавательную видеоэкскурсию, зрители которой узнают, как заботятся о своем потомстве морские коньки, как ухаживают за малышами в семействе тропической рыбки Принцессы Бурунди, кто такой аксолотль и почему его считают вечным ребенком. Экскурсия получила название "Детеныши в "Москвариуме".

ВДНХ также подготовила подкаст о первом в России учебнике по этикету "Юности честное зерцало", созданном по указанию Петра I. Всем желающим предложат пройти тест, где нужно будет угадать известных людей, государственных деятелей, а также деятелей науки, искусства и культуры по их детским фотографиям.

На сайте ВДНХ можно будет скачать раскраски с изображением знаменитых павильонов выставки. Для малышей пройдет показ отечественных мультфильмов разных лет. Они будут выложены в открытом доступе до 5 июня на сайте выставки.

Во время виртуального тура по выставке "Нереальные герои. Художники и персонажи "Союзмультфильма" можно будет познакомиться с историей создания персонажей советских анимационных картин.

Ранее сообщалось, что девять столичных музеев и галерей подготовили специальную онлайн-программу в честь Международного дня защиты детей.

Детей и их родителей ждут викторины, мастер-классы, лекции и виртуальные экскурсии на интернет-площадках Биологического музея имени Тимирязева, Галереи Ильи Глазунова, Музея моды, Дарвиновского музея, Дома Гоголя, Московского государственного музея Есенина, Московского музея современного искусства, Государственного музея Маяковского и Государственного музея Пушкина.

1 июня отмечают Международный день защиты детей. Его учредили в ноябре 1949 года в Париже. Целью праздника является привлечение внимания к положению детей в семье и обществе, соблюдению их прав.

