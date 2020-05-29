Столичные музеи подготовили программу ко Дню защиты детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Девять столичных музеев и галерей подготовили специальную онлайн-программу в честь Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Детей и их родителей ждут викторины, мастер-классы, лекции и виртуальные экскурсии на интернет-площадках Биологического музея имени Тимирязева, Галереи Ильи Глазунова, Музея моды, Дарвиновского музея, Дома Гоголя, Московского государственного музея Есенина, Московского музея современного искусства, Государственного музея Маяковского и Государственного музея Пушкина.
Мероприятия будут доступны на сайтах, YouTube-каналах и страницах учреждений культуры в социальных сетях. Проходить они будут с 30 мая по 1 июня. Ознакомиться с полной программой можно на сайте Мосгортура.
"Московские музеи ежегодно участвовали в праздновании Дня защиты детей и проводили развлекательно-образовательную программу для всей семьи. В этом году, несмотря на то что учреждения культуры временно закрыты, праздник все равно состоится, но в онлайн-формате. Мы приглашаем на него детей и взрослых", – подчеркнула гендиректор Мосгортура Инна Голубева.
В частности, в Facebook Дарвиновского музея выложат видеозаписи с различными мастер-классами. Биологический музей имени Тимирязева проведет сразу три онлайн-мероприятия – лекцию и два мастер-класса.
Биологический музей подготовил детскую литературную онлайн-викторину в своих социальных сетях. На сайте Галереи Ильи Глазунова, а также на страницах в ее соцсетях появится виртуальная экскурсия для детей.
1 июня отмечают Международный день защиты детей. Его учредили в ноябре 1949 года в Париже. Целью праздника является привлечение внимания к положению детей в семье и обществе, соблюдению их прав.
В этот день в Москве ежегодно проходят мероприятия для детей и их родителей. Несмотря на то что все учреждения временно закрыты для посетителей, они готовят мероприятия в режиме онлайн.
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