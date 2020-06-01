Роспотребнадзор разработал рекомендации к открытию ресторанов и кафе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
В документе говорится, что владельцам объектов рекомендуется каждый день контролировать температуру тела работников. Также сотрудников необходимо обеспечить запасом одноразовых масок и перчаток. Согласно рекомендациям, помещения нужно регулярно проветривать и проводить дезинфекцию. При входе на объект должны быть установлены санитайзеры.
В сообщении говорится, что столы в залах должны быть расставлены с учетом безопасной дистанции – не менее 1,5 метра. Каждые два-четыре часа все контактные поверхности должны быть обработаны. Речь о дверных ручках, спинках стульев, выключателей и так далее.
Руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк ранее сообщил, что открытие предприятий общественного питания может стать следующим шагом в смягчении мер, принятых из-за распространения COVID-19.
Ранее о планах по открытию кафе и ресторанов в Подмосковье рассказал губернатор Андрей Воробьев. Он заявил, что точки общественного питания в регионе в период с 1 по 7 июня останутся закрытыми.
На прошлой неделе Сергей Собянин анонсировал новый этап смягчения ограничений в Москве с 1 июня. В частности, теперь жители столицы, в том числе пожилые люди старше 65 лет и горожане с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома на прогулки и заниматься на улице спортом.
Для прогулок и занятий физкультурой необходимо надевать маски или респираторы, при этом дополнительный цифровой пропуск оформлять не нужно.
Спортом можно заниматься ежедневно до 09:00. Обычные прогулки разрешены с 09:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю: два раза в будни и один раз в выходной день.
Что изменится в столице с 1 июня
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