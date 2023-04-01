Социальные пенсии в России проиндексированы на 3,3% с 1 апреля

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В России с 1 апреля социальные пенсии россиян увеличили на 3,3% в дополнение к июньской индексации на 10%. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 17 марта.

Подобная мера коснется около четырех миллионов человек. Выплаты увеличатся автоматически, никаких заявлений для этого писать не нужно.

Социальную пенсию получают те, у кого нет достаточного трудового стажа для страховых выплат. В частности, пожилые люди, инвалиды, граждане, потерявшие кормильца, дети-сироты до 18 лет или сироты до 23 лет, которые учатся на очной форме.

Ранее россиянам рассказали о нескольких важных нововведениях, которые вступят в силу в стране с апреля 2023 года. Они коснутся в том числе пенсионеров, владельцев недвижимости и пошлин на товары из-за границы.

До этого сообщалось, что россияне смогут получить от государства до 36 тысяч рублей в год по новой программе долгосрочных сбережений граждан.

В России вступят в силу ряд новых законов с 1 апреля

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