Мишустин подписал указ о выплатах пенсий для проживающих за рубежом россиян в рублях

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому проживающие за рубежом граждане РФ смогут получать пенсии и прочие выплаты на открытые в России банковские счета или за границей в рублях. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что выплаты будут производиться на основании заявления россиянина или его представителя с указанием реквизитов банковского счета, который был открыт в кредитной организации на территории РФ или зарубежной кредитной организации.

При этом, согласно тексту документа, в случае снятия экономических санкций с России, выплаты возобновятся первого числа месяца с доплатой за все прошедшее время.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что социальные пенсии для граждан с недостаточным трудовым стажем повысят с 1 апреля текущего года. Данная мера затронет порядка четырех миллионов россиян.

До этого сообщалось, что россияне смогут получить от государства до 36 тысяч рублей в год по новой программе долгосрочных сбережений.

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