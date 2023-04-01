В России начинается призыв на срочную службу в Вооруженные силы РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В России начался весенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы РФ. Весенняя призывная кампания пройдет с 1 апреля по 15 июля, согласно указу Владимира Путина.

Всего в стране планируется призвать 147 тысяч россиян, которые не находятся в запасе.

Ранее начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский сообщил, что срочников весеннего призыва не направят в зону проведения СВО.

Он отметил, что сейчас контрактников и мобилизованных достаточно, чтобы выполнить поставленные задачи.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также сообщил, что призывников в ходе весенней призывной кампании не направят служить в новые субъекты России.

Весенний призыв на срочную службу в России пройдет с 1 апреля по 15 июля

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!