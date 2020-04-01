Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
Владимир Путин подписал закон о праве правительства РФ вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории страны или на ее части. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, кабинет министров наделяется правом осуществления полномочий координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Правительство сможет ограничивать торговлю определенными медицинскими изделиями на срок до 90 дней, устанавливать мораторий на возбуждение дел о банкротстве, а также случаи возможности госзакупок у единственного поставщика.
Перечень причин возникновения чрезвычайной ситуаций расширяется распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих. Кроме того, предусмотрена поддержка туристических операторов.
Закон также вводит новую статью, которая касается возможного изменения сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности. Кроме того, устанавливается механизм использования этих фондов для возврата средств путешественникам согласно решению правительства по каждому "закрытому" государству.
Ранее замглавы Минздрава Владимир Уйба оценил готовность регионов к коронавирусу как удовлетворительную. В регионах созданы телемедицинские центры по анестезиологии и реаниматологии, разработаны планы по борьбе с коронавирусом и по оказанию помощи заболевшим.
На борьбу с угрозой распространения коронавируса и антикризисные меры зарезервировано 1,4 триллиона рублей.
Всего во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило уже 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2777 заболевших в 75 регионах. За сутки выписаны по выздоровлении 69 человек, 45 из которых – в Москве.
В России зафиксировано 2 777 случаев заражения COVID-19
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