Гидрометцентр предупредил о сильном ветре в столичном регионе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гидрометцентр России предупредил жителей столицы и Подмосковья о ветре с порывами до 15 – 17 метров в секунду в период со 2 по 4 марта. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Ветер. Период предупреждения с 12:00 2 марта до 12:00 4 марта, местами порывы 15–17 метров в секунду", – уточнили в организации.

Ранее столичный департамент транспорта обратился к водителям Москвы с просьбой проявить внимательность на дорогах города из-за непогоды. Сложная ситуация возможна из-за мокрого снега, гололедицы и порывистого ветра.

В начале марта, по словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в Москве будет облачная погода с небольшими осадками. Температура будет немного выше нуля, однако снег может полностью растаять только к концу месяца.

