Столичных автомобилистов призвали к осторожности из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Водителей призвали быть внимательными на дорогах Москвы в связи с ожидаемыми дождем, мокрым снегом и сильной гололедицей.
"Сегодня и завтра в Москве прогнозируют дождь и мокрый снег, сильную гололедицу и порывистый ветер. Просим автомобилистов быть предельно внимательными за рулем, избегать резких маневров и высоких скоростей", – говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за потепления. В Дептрансе отмечали, что на улицах столицы круглосуточно дежурят 2 000 коммунальщиков и 400 единиц спецтехники.
В Гидрометцентре заявили, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температуры. При этом температура, при которой москвичи смогут ходить без курток и плащей, то есть выше 15 градусов, установится не раньше середины апреля.
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