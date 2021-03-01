Столичных автомобилистов призвали к осторожности из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водителей призвали быть внимательными на дорогах Москвы в связи с ожидаемыми дождем, мокрым снегом и сильной гололедицей.

"Сегодня и завтра в Москве прогнозируют дождь и мокрый снег, сильную гололедицу и порывистый ветер. Просим автомобилистов быть предельно внимательными за рулем, избегать резких маневров и высоких скоростей", – говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за потепления. В Дептрансе отмечали, что на улицах столицы круглосуточно дежурят 2 000 коммунальщиков и 400 единиц спецтехники.

В Гидрометцентре заявили, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температуры. При этом температура, при которой москвичи смогут ходить без курток и плащей, то есть выше 15 градусов, установится не раньше середины апреля.