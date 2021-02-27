Городские службы Москвы работают в усиленном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве городские службы работают в усиленном режиме, сообщил Дептранс в своем Telegram-канале.

В ведомстве предупредили, что в городе возможно выпадение осадков. Температура воздуха опустится до минус двух градусов.

"2 000 специалистов и 400 единиц техники очищают водоприемные решетки от снега и наледи, дежурят в низинных местах для оперативного пропуска талых вод", – говорится в сообщении.

Кроме того, в городе продолжают очищать дворовые территории и крыши от снега, также специалисты занимаются вопросом вывоза снега на снегосплавные пункты.

Дворы и тротуары обрабатывают против гололедицы.

Ранее сообщалось, что в субботу, 27 февраля, в столице будет похолодание, снегопад с порывами ветра, сильная гололедица.

