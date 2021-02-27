Москвичей предупредили о похолодании

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В субботу, 27 февраля, в столице ожидается похолодание, снегопад с порывами ветра, на дорогах будет сильная гололедица, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Если в Москве ночью была еще плюсовая температура, то уже в утренние часы начал прорываться холодный атмосферный фронт, который откроет путь к вторжению более студеного воздуха. Наметится обратный суточный ход температуры, то есть днем станет холоднее, чем минувшей ночью, а осадки от дождя перейдут в заряды снега", – рассказал Тишковец РИА Новости.

По прогнозам, в столице температура воздуха составит от минус одного до минус трех градусов, в Московской области – от нуля до минус 5 градусов.

Тишковец добавил, вся слякоть замерзнет, и на дорогах образуется толстая корка льда.

"Поэтому сегодня Москва и столичный регион покроются коркой льда, на дорогах и тротуарах будет очень скользко", – добавил он.

В середине февраля в столице зафиксировали аномальные морозы, а в четверг, 25-го числа, началось резкое потепление. В пятницу температура воздуха поднялась до 6,4 градуса, что стало рекордом для 26 февраля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что погода в столице в первый весенний месяц будет переменчивой. Ночью 1 марта столбики термометров покажут -5... -10 градусов. 2 марта потеплеет, а в середине недели жителей столицы снова ждет понижение температуры.

