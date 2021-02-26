400 единиц спецтехники ликвидируют последствия оттепели в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Последствия оттепели в столице ликвидируют около 2 тысяч человек и 400 единиц техники. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, специалисты круглосуточно дежурят в городе, а также занимаются прочисткой водоприемных устройств – решеток.

"Мы заранее начали готовиться к этой работе. Проводятся мероприятия, дежурят необходимые службы в местах низменных, где могут быть подтопления. Эта работа позволила сделать комфортным проезд по городу", – отметил заммэра.

Он добавил, что 32 заявки о сборе воды в низменных местах, которые поступили в коммунальные службы, были оперативно выполнены. Кроме того, в городе ведутся работы по вывозу снега, зачистке крыш, водопропуску.

"Готовим мероприятие по устройству водоотводных кюветов вдоль лотковой части дорог, вдоль канав, вдоль дорожного полотна. Особо при этом обращаем внимание на большие магистрали, на кольцевую дорогу, ТТК, ну и другие места, где необходимо проведение такой работы. Сил, средств, технических, людских ресурсов достаточно для того, чтобы с этой работой справиться", – заключил вице-мэр.

Ранее в Москве был установлен новый температурный рекорд для 26 февраля. Синоптики объяснили такую высокую температуру не только мощной адвекцией теплого воздуха, но и солнцем, которое проглянуло после 14:00.

