Московское потепление. Куда сообщить о скоплениях воды

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Бригады Мосводостока переведены на усиленный режим работы из-за непогоды. Это необходимо, чтобы не допустить скопления воды на улицах.
Обнаружив его, жители столицы могут обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока по телефону +7 (495) 657-87-03.
Также москвичи могут сообщить о проблеме:
Для проверки и очистки водоприемных колодцев от снега и наледи задействуется порядка 300 бригад и около 270 единиц техники.
Специалисты очищают и промывают водоприемные колодцы и решетки для беспрепятственного пропуска талых вод. Они оперативно реагируют на обращения жителей в центральную диспетчерскую службу Мосводостока, прибывают на место и устраняют временные скопления воды.
Коммунальщики также проводят дополнительную обработку тротуаров и дорожек противогололедными материалами и мелкогравийной крошкой.
За прошедшие сутки в столице выпало еще 7 сантиметров снега, коммунальные службы ведут уборку дорог и дворовых территорий.
Под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.
Синоптики также предупреждают о тумане в столичном регионе. Видимость составит около 200–500 метров. Такая погода может привести к возникновению аварий и затруднению движения на дорогах, особенно в утренние часы. Водителей просят быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.
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