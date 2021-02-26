Московское потепление. Куда сообщить о скоплениях воды

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Бригады Мосводостока переведены на усиленный режим работы из-за непогоды. Это необходимо, чтобы не допустить скопления воды на улицах.

Обнаружив его, жители столицы могут обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока по телефону +7 (495) 657-87-03.

Также москвичи могут сообщить о проблеме:

в управу района (контакты можно посмотреть на сайте конкретной управы);

в префектуру округа (контактную информацию можно найти на сайте префектуры);

в единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53 .

+7 (499) 264-96-81

Также подать жалобу можно через портал "Наш город" (специальный раздел "Подтопление придомовой территории") или позвонить на горячую линию Объединения административно-технических инспекций

Для проверки и очистки водоприемных колодцев от снега и наледи задействуется порядка 300 бригад и около 270 единиц техники.



Специалисты очищают и промывают водоприемные колодцы и решетки для беспрепятственного пропуска талых вод. Они оперативно реагируют на обращения жителей в центральную диспетчерскую службу Мосводостока, прибывают на место и устраняют временные скопления воды.

Коммунальщики также проводят дополнительную обработку тротуаров и дорожек противогололедными материалами и мелкогравийной крошкой.

За прошедшие сутки в столице выпало еще 7 сантиметров снега, коммунальные службы ведут уборку дорог и дворовых территорий.

Под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.

Синоптики также предупреждают о тумане в столичном регионе. Видимость составит около 200–500 метров. Такая погода может привести к возникновению аварий и затруднению движения на дорогах, особенно в утренние часы. Водителей просят быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

