Синоптик рассказала, какая погода ожидается в Москве в первую неделю марта

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Облачная погода с небольшими осадками и плюсовой температурой ожидается в Москве в начале марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.
"Сегодня Москва окажется в тыловой части циклона, существенных осадков не ожидается, атмосферное давление довольно высокое. Температура в столице окажется на уровне +1... +3, по области – от -2 до +3 градусов", – рассказала синоптик.
По ее словам, во вторник сохранится аналогичная погода, а в среду столбики термометров могут понизиться до -5 градусов. Ветер будет дуть северо-западный, местами его порывы могут достигнуть 12 метров в секунду. В четверг в городе будет около -2... +3 градусов.
Позднякова подчеркнула, что в пятницу столбики термометров будут показывать около -2... -4 градусов, а в субботу – около -2... -7 градусов. По ее словам, в эти дни возможен небольшой прирост снега.
Тем временем в городе действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 14:00 2 марта. В Гидрометцентре предупреждали, что во вторник ожидается также сильный ветер, порывы которого могут доходить до 15 метров в секунду.
Ранее в департаменте транспорта призвали водителей быть внимательными на дорогах Москвы в связи с ожидаемыми дождем, мокрым снегом и сильной гололедицей. В ведомстве попросили автомобилистов не совершать резких маневров, держать дистанцию и не превышать скорость на дорогах.
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