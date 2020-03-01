Пациент с подозрением на коронавирус проходит диагностику в Москве

Фото: телеграм-канал Московские новости

Пациент с подозрением на коронавирус COVID-19 проходит комплекс диагностических мероприятий в городской инфекционной больнице №1, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Отмечается, что до получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен.

В Штабе напомнили, что за несколько последних месяцев подозрение на новый вирус было уже у нескольких людей, но ни у кого из них диагноз не подтвердился.

Ранее Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России в целом находится под контролем. Глава государства подчеркнул, что в РФ делается все необходимое по борьбе с заболеванием. Российский лидер выразил надежду на то, что принятые меры будут эффективными.

Президент признал, что негативные последствия в экономике уже дают о себе знать. В то же время он уточнил, что у РФ есть возможности для сохранения стабильности даже при ухудшении положения в мировой экономике. Речь идет в том числе о возможностях Фонда национального благосостояния.

Вспышка COVID-19 была выявлена в конце декабря 2019 года в городе Ухане в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. В ВОЗ не исключили возможность пандемии. Уровень риска распространения COVID-19 подняли до очень высокого.

Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 53 странах. Количество пациентов – более 6 тысяч, скончались 86 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян по возможности избегать поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания там. Она обратила внимание, что всех пассажиров, прибывающих в страну международными рейсами, проверяют на коронавирус.

Руководитель ведомства добавила, что тест на коронавирус доступен во всех регионах России. Она также заверила, что все медицинские маски из российских аптек эффективны в качестве защиты от заболевания при правильном использовании. По словам Поповой, нужно носить чистую маску и не более чем через три часа менять ее на следующую чистую маску.