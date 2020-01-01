Желтый уровень опасности объявлен в столице из-за гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в столице и Московской области до 21.00 четверга, 2 января, из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, 2 января в столичном регионе будет облачно, ожидаются небольшие осадки и гололедица. По данным Гидрометцентра, воздух в городе прогреется до плюс 3 градусов, в области температура может опуститься до минус 2. Ветер подует со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы могут достигнуть 14 метров в секунду.

В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, но временами снег будет идти. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 числа. Похолодает примерно до -6... -8 градусов.

