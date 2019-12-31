Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Снег сохранится в Москве в новогоднюю ночь, пообещал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Снег в новогоднюю ночь сохранится. Он сегодня будет подтаивать, а в ночь у нас ожидается холодный фронт, поэтому температура пойдет в минус, и осадки будут идти в виде коротких зарядов снега", – цитирует синоптика РИА Новости.

Он отметил, что погода будет определяться теплым сектором атлантического циклона, поэтому 31 декабря будет пасмурно, а ветер западный будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщали, что утром 1 января в Москве будет отрицательная температура. Холодная погода продержится до ночи на 2 января. Столбики термометров опустятся до 7-8 градусов со знаком минус, зато уже днем температура начнет повышаться.

В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, однако временами будет идти снег. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 января. Похолодает примерно до 6-8 градусов.