Дождь ожидается в Москве в последний день 2019 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Небольшой дождь, мокрый снег и до 3 градусов тепла ожидается в столичном регионе во вторник, 31 декабря. Как сообщает портал "Метеоновости", активное влияние атлантического циклона сделает последний день года "более похожим на слякотную осень".

Днем максимальная температура воздуха в Москве составит 1-3 градуса тепла, по области от минус 2 до 3 градусов. Будет дуть западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Также ожидается резкое падение атмосферного давления, которое окажется ниже нормы на 16 единиц.

Ранее синоптики сообщали, что утром 1 января в Москве будет отрицательная температура. Холодная погода продержится до ночи на 2 января. Столбики термометров опустятся до 7-8 градусов со знаком минус, зато уже днем температура начнет повышаться.

В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, однако временами будет идти снег. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 января. Похолодает примерно до 6-8 градусов.