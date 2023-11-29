В ГД хотят запретить телефоны в школах даже в образовательных целях – СМИ

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В Госдуму внесут поправку в законопроект о запрете телефонов в школах, оставив возможность их использования только в экстренных ситуациях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ГД.

"Принято решение убрать исключение об использовании гаджетов даже в образовательных целях, можно будет только в экстренных случаях. Внесем такую поправку", – отметил собеседник агентства.

В Госдуме обратили внимание, что позиция парламентариев по данному вопросу совпадает с родительской. По словам источника, новые правила хотят установить для того, чтобы учащиеся не отвлекались на мобильные устройства во время уроков.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект, который регулирует вопросы использования школьниками средств связи на уроках. Согласно инициативе, в законе "Об образовании в РФ" предлагалось прописать, что школьники не должны использовать телефоны во время уроков, кроме учебных целей и экстренных случаев.

Позже председатель ГД Вячеслав Володин предложил внести поправки в законопроект ко второму чтению. По его мнению, телефоны на уроках необходимо запретить во всех случаях, кроме экстренных.



Госдума РФ одобрила законопроект о запрете телефонов на уроках в школах