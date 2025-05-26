Глава Минпросвещения РФ Кравцов: обществознание с 2026 года будут изучать с 9-го класса

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Со следующего года изучать обществознание школьники смогут только с 9-го класса. Об этом сообщил глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов на брифинге в правительстве РФ. Его слова передает ТАСС.

О том, что обществознание уберут из школьной программы 6–7-х классов с 1 сентября 2025 года, стало известно 25 мая. В Минпросвещения РФ указали, что предмет останется для учеников 8–11-х классов, но с 1 сентября 2026 года его будут преподавать только для 9–11-х классов.

По словам министра, учебное время, которое освободилось после внесения изменений в изучение школьниками обществознания, будет отведено для освоения истории России. В связи с этим специалисты уже завершили работу над учебниками по истории для 5–9-х классов и по обществознанию для учеников 9–11-х классов.

При этом разработка иных пособий еще продолжается, отметил Кравцов. Также было введено нормирование контрольных и проверочных работ, которые не должны превышать 10% от общего количества времени по учебной программе.

Ранее Минпросвещения России внесло изменения в федеральные программы начального, основного и среднего образования. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Корректировки коснулись не только количества контрольных и практических работ, но и поурочных планов по предметам непосредственного применения.

Школы теперь будут самостоятельно решать, как использовать часы резервных уроков, а также когда и в каком количестве устанавливать оценочные процедуры в рамках требований ведомства. Кроме того, в результате изменений учебные программы были синхронизированы с ОГЭ и ЕГЭ.

