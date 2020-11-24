В Минпросвещения заявили, что говорить о досрочном окончании учебного года в школах рано

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Замминистра просвещения РФ Виктор Басюк заявил, что обсуждать досрочное окончание учебного года в российских школах из-за ситуации с коронавирусом пока рано.

"Такие вопросы пока рано еще обсуждать. Сейчас все будет зависеть от той ситуации, которая развивается", – цитирует заммэра РИА Новости.

Глава министерства Сергей Кравцов сообщил, что отмена ЕГЭ в 2021 году на фоне ситуации с коронавирусом сегодня не обсуждается. Он подчеркнул, что массовых вспышек COVID-19 на сегодняшний день в российских школах не наблюдается.

Высказался Кравцов и по поводу проведения в школах и детских садах новогодних утренников. По его словам, соответствующее решение остается за регионами.

Ранее в министерстве отреагировали на инициативу председателя ЦИК Эллы Памфиловой предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где проходит голосование.

В ведомстве считают, что такие призывы могут стать причиной социального напряжения, а каникулы нужны, чтобы пройти учебный год без перегрузок.