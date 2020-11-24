В Минпросвещения заявили, что говорить о досрочном окончании учебного года в школах рано

15:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Замминистра просвещения РФ Виктор Басюк заявил, что обсуждать досрочное окончание учебного года в российских школах из-за ситуации с коронавирусом пока рано.
"Такие вопросы пока рано еще обсуждать. Сейчас все будет зависеть от той ситуации, которая развивается", – цитирует заммэра РИА Новости.
Глава министерства Сергей Кравцов сообщил, что отмена ЕГЭ в 2021 году на фоне ситуации с коронавирусом сегодня не обсуждается. Он подчеркнул, что массовых вспышек COVID-19 на сегодняшний день в российских школах не наблюдается.
Высказался Кравцов и по поводу проведения в школах и детских садах новогодних утренников. По его словам, соответствующее решение остается за регионами.
Ранее в министерстве отреагировали на инициативу председателя ЦИК Эллы Памфиловой предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где проходит голосование.
В ведомстве считают, что такие призывы могут стать причиной социального напряжения, а каникулы нужны, чтобы пройти учебный год без перегрузок.
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