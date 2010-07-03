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14:42

ОНФ выявил нехватку учителей в российских школах

образование

14:42

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперты Общероссийского народного фронта совместно с фондом "Национальные ресурсы образования" выяснили, каких учителей не хватает в российских школах, передает RT.

По результатам опроса, в школах России больше всего не хватает учителей математики, о нехватке специалистов заявили 34% респондентов. Еще около 32% опрошенных рассказали о нехватке педагогов иностранного языка. Четверть респондентов заявили о дефиците учителей русского языка.

О недостатке преподавателей начальных классов высказались 24% опрошенных. О нехватке учителей физики заявили 18% респондентов.

В целом о недостатке учителей в российских школах заявила половина опрошенных педагогов. При этом отмечается, что около 18% учителей задумываются об уходе из школы. Большинство педагогов связывают это с низкой зарплатой, большим объемом задач и давлением со стороны администрации образовательного учреждения и родителей.

В опросе принимали участие более трех тысяч российских преподавателей из 83 регионов страны. Итоги отправят в министерство просвещения.

Ранее на портале проектов нормативно-правовых актов было опубликовано постановление Минпросвещения о введении двух новых должностей в школах – "старший учитель" и "ведущий учитель".

В должностные обязанности "старшего учителя" войдут проектирование и координация участия педагогических работников в разработке компонентов образовательных программ. "Ведущий учитель" будет заниматься педагогическим наставничеством, он поможет новичкам войти в профессию.

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