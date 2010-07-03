Фото: Москва 24/Роман Балаев

Почти 700 учителей получили гранты за создание интерактивных курсов. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

В своем сообщении он рассказал, что среди получивших гранты педагогов есть учитель математики школы № 2036 Елена Паршутина, она создает интерактивные сценарии по математике для учеников 5 класса, которыми пользуются 1,5 тысячи преподавателей.

Почти 700 учителей получили гранты за создание интерактивных курсов

С момента запуска проекта за вклад в его развитие наградили 722 преподавателей, которые работают в 314 школах столицы. Некоторые учителя уже успели получить по несколько грантов. При этом по количеству награжденных педагогов (31 человек) лидирует школа № 1571, на втором месте расположилась школа № 2036. В топ-5 также попали школа № 627, Московская международная школа и школа № 1560.

"Московская электронная школа" – городской медийный образовательный проект. Он стартовал в сентябре 2016 года. Тогда в шести школах учебники заменили планшетами, а традиционные дневники – электронными. "МЭШ" также включает сценарии уроков, электронные дневники и журнал оценок. Сейчас в общем доступе представлено более 30 тысяч электронных сценариев уроков.

В середине февраля проекты "Московское долголетие", "Мосволонтер" и "Московская электронная школа" одержали победу на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ. С этим достижением их поздравил Сергей Собянин.

