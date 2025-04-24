Рособрнадзор заявил, что досрочный период ЕГЭ-2025 прошел штатно

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Досрочный период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) прошел в штатном режиме. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Закончился достаточно тихо и спокойно, никаких всплесков, комментариев. Это понятно, количество участников в досрочном этапе несоизмеримо с основным этапом. Но достаточно все в штатном режиме пройдено", – сообщил Музаев ТАСС.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали о новой схеме мошенничества, согласно которой злоумышленники вымогают деньги за якобы настоящие ответы к ЕГЭ и основному государственному экзамену (ОГЭ). Подобные услуги предоставляются в Сети на протяжении 10 лет.

По словам Музаева, в ЕГЭ по истории не менее 20% заданий посвятили Великой Отечественной войне. Кроме того, в итоговом сочинении фактически каждый год есть блок "Родина, государство, гражданская позиция человека". В нем также многие темы посвятили Великой Отечественной войне.