Глава Рособрнадзора Музаев: не менее 20% заданий ЕГЭ по истории посвящено ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по истории не менее 20% заданий посвятили Великой Отечественной войне, сообщил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев.

"Насколько это важно, мы понимаем. И Сергей Евгеньевич (Нарышкин. – Прим. ред.) об этом говорил, какая война (идет. – Прим. ред.) идеологическая, переписывание истории недружественными государствами ведется, мы это видим", – цитирует его ТАСС.

Глава ведомства рассказал, что в итоговом сочинении фактически каждый год есть блок "Родина, государство, гражданская позиция человека". В нем также многие темы посвятили Великой Отечественной войне.

Музаев добавил, что итоговая аттестация и "Диктант Победы" дополняют друг друга и прививают молодому поколению любовь к истории и к своей Родине и гордость за свою Родину.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали о новой схеме мошенничества. Злоумышленники вымогают деньги за якобы настоящие ответы к ЕГЭ и ОГЭ.

В ведомстве посоветовали не поддаваться на эти предложения и использовать официальные материалы, например сайт ФИПИ или раздел "Навигатор ГИА" на сайте Рособрнадзора.