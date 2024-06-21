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21 июня, 12:18

Общество

Минобрнауки РФ упразднило должность президента РГГУ

Фото: ТАСС/Полина Орехова

Минобрнауки упразднило должность президента Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), вместо нее будет введен пост научного руководителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство утвердило новую редакцию устава вуза, которая предполагает изменение его статуса с федерального бюджетного учреждения на автономное.

Согласно закону, автономные организации имеют право самостоятельно приобретать и распоряжаться некоторыми видами имущества и открывать счета в банках. Однако они не должны согласовывать свои действия с государственным или муниципальным органом.

"Исполняющим обязанности ректора Российского государственного гуманитарного университета назначен Логинов Андрей Викторович", – уточнило ведомство.

5 июня ректор РГГУ Александр Безбородов сообщил о своем возможном уходе с поста в ноябре 2024 года. Он напомнил, что до этого времени у него заключен срочный контракт с университетом. Позже Безбородов заявил, что покинет занимаемый пост с 21 июня по собственному желанию.

Ранее стало известно, что Наталью Трухановскую освободили от должности ректора Государственного института русского языка имени Пушкина. Увольнение прошло в соответствии с нормами трудового законодательства РФ.

Исполняющим обязанности ректора назначили Никиту Гусева, который ранее занимал пост проректора МГУ имени Ломоносова.

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