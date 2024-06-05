Ректор РГГУ подтвердил свой возможный уход с занимаемой должности

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов подтвердил свой возможный уход с поста в ноябре 2024 года. Об этом он заявил ТАСС.

Он напомнил, что до ноября этого года у него заключен срочный контракт с университетом. Кроме того, Безбородову исполнится 70 лет.

"И даже там по возрасту он (уход с должности. – Прим. ред.) выравнивается. По российскому законодательству. И контракт. И все это знают", – добавил ректор РГГУ.

Ранее сообщалось, что Наталью Трухановскую официально уволили с поста ректора Государственного института русского языка имени Пушкина 12 апреля. Увольнение прошло в соответствии с нормами трудового законодательства РФ.

Исполняющим обязанности ректора был назначен Никита Гусев, который ранее занимал должность проректора МГУ имени Ломоносова. У него имеется ученая степень кандидата филологических наук и ученое звание доцента.