В ИРЯ имени Пушкина заявили о повышении качества экзаменов для иностранцев

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Коллектив Института русского языка имени А. С. Пушкина приложит все усилия для надлежащего качества экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства РФ для иностранцев, сообщает ТАСС со ссылкой на Никиту Гусева, назначенного исполняющим обязанности ректора вуза.

По его словам, это вопрос "доброго имени" института. Своей главной задачей на новой должности он назвал сохранение ведущей роли Института Пушкина как признанного центра изучения русской культуры, языка и словесности, их популяризации и продвижения за рубежом.

"Я был назначен ректором совсем недавно, воспринимаю это как большую ответственность. Конечно, потребуется еще немного времени, чтобы серьезно вникнуть в ситуацию, познакомиться с коллективом, выстроить рабочие процессы", – добавил Гусев.

Гусев был назначен исполняющим обязанности ректора Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина 19 апреля. Ранее он занимал должность проректора МГУ имени М. В. Ломоносова.

До него пост ректора занимала Наталья Трухановская, которую уволили приказом Минобрнауки РФ 12 апреля. В ведомстве смену ректора объяснили обнаруженными фактами ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства для иностранцев.

До этого стало известно, что СКР возбудил уголовное дело об организации нелегальной миграции и превышении должностных полномочий. В число фигурантов дела вошли сотрудники Института русского языка имени Пушкина.

По версии следователей, они нелегально выдавали иностранцам сертификаты о владении языком, историей и основами законов страны. Позднее столичный суд поместил под домашний арест бывшую сотрудницу института Марину Бальбурову.