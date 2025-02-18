Рособрнадзор представил исправленный проект о минимуме баллов для детей мигрантов

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Рособрнадзор представил исправленный проект приказа о минимальных баллах для успешного прохождения тестирования по русскому языку детьми мигрантов, согласно которому для прохождения теста необходимо получить оценку "удовлетворительно". Документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

Ведомство предложило определить 3 балла для тестирования при приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Ранее Рособрнадзор опубликовал проект, в котором предлагалось засчитывать тестирование при 30% верных ответов. В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что проект является девальвацией норм закона. Он отмечал, что 30% при 10-балльной оценке – "в лучшем случае двойка".

Позже пресс-служба надзорного органа объяснила, что инициатива была недоработана и опубликована по техническим причинам. Кроме того, ведомство инициировало проверку по факту опубликования проекта.