Эксперты академии "Молодежь Москвы" рассказали о важности развития новых навыков

Жителей столицы в возрасте от 16 до 35 лет приглашают присоединиться к академии "Молодежь Москвы" для освоения новых компетенций. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Академия была создана в рамках совместной работы экспертов проектов АНО "Развитие человеческого капитала" и "Молодежь Москвы". По окончании курсов выпускникам выдается сертификат о дополнительном образовании инновационно-образовательного комплекса (ИОК) "Техноград", открывающий возможности для стажировок в ведущих компаниях города.

В рамках нового потока академия предлагает четыре курса: проектный менеджмент, разработка эффективных презентаций, основы кинопроизводства и применение искусственного интеллекта (ИИ) в креативных профессиях. Регистрация на участие открыта на портале "Молодежь Москвы" до 19 октября.

Обучение не только дает участникам практические навыки, но и вдохновляет их на личностный рост. Занятия проходят в окружении мотивированных и целеустремленных людей бесплатно.

Поскольку с каждым годом меняется подход к дополнительному образованию, преподаватели все чаще обращаются к ИИ при создании программы курсов, что делает процесс освоения новых компетенций более эффективным.

При этом эпоха непрерывного развития требует от современного человека постоянного совершенствования, а конкурентоспособность на рынке труда побуждает осваивать дополнительные профессиональные компетенции. Владение новыми инструментами и технологиями, а также умение адаптироваться и учиться становятся ключевыми преимуществами при поиске работы.

Например, эксперт курса по нейросетям Потап Еремин признался, что хотел бы получить дополнительные знания в области кибербезопасности, несмотря на имеющееся у него образование.

"Современный специалист не сможет преуспеть на рынке труда без актуальных компетенций. Сегодня все очень быстро меняется, появляются новые технологии и профессии. Если не следовать этим изменениям, позже будет сложно разобраться в объеме информации. Нужно всегда следить за новостями в сфере технологий и расширять кругозор, приобретая свежие знания", – пояснил он.

В свою очередь, преподаватель информационных технологий и компьютерной грамотности Елена Добрыднева обратила внимание, что дополнительное образование позволяет не только приобрести актуальные знания, но и помогает оставаться на одной волне с современными требованиями.

Она также указала на необходимость обновления знаний в соответствии с сегодняшними вызовами, поскольку в условиях цифровой эпохи невозможно эффективно учиться, работать с информацией или формулировать поисковые запросы без соответствующих навыков. При этом Добрыднева акцентировала внимание на том, что сегодня существует доступ ко всем возможностям мира и изучение новых технологий может открыть множество перспектив.

По утверждению карьерных консультантов, знания, полученные пять лет назад, могут быстро устареть. В частности, преподаватель курса "Создание проекта сайта в Figma и оформление кейса для Behance" и практикующий веб-дизайнер Мария Молодоря отметил, одной базы знаний уже недостаточно.

"Информация постоянно изменяется, выходят новые статьи, изменяются подходы. Если не пополнять знания, пользователь потеряет интерес, а создатель проекта – клиентов. Сейчас я получаю образование по специальности "менеджмент". Зная особенности целевой аудитории и тонкости сферы, можно создать уникальный продукт", – поделилась она.

Вместе с тем преподаватель курса "Контентмейкер. Базовый уровень" и специалист в разработке игр Кирилл Павлов обратил внимание, что молодежь должна стремиться к новым знаниям и опыту в незнакомых областях. Он подчеркнул, что навыки могут пригодиться в самых неожиданных ситуациях.

Эксперт также указал, что образование – это не только теоретическая подготовка, но и практический опыт, который можно монетизировать в будущем. В качестве примера он привел разработку игр, в которой могут пригодиться знания из совершенно разных сфер, включая аналитику, помогающую в понимании метрик, дизайн, позволяющий создавать интересные уровни, а также языки программирования, с помощью которых удастся реализовать все идеи.

Ранее в Москве впервые стартовали пять нетворкинг-сессий для молодежи, в рамках которых участники смогут познакомиться с возможностями для профессионального развития и реализации собственных проектов.

Мероприятия включают знакомство с такими проектами, как "Школа ораторов", "Клуб блогеров", конкурс "Лица района" и другие. Эксперты также расскажут о стипендиях правительства Москвы и инициативах, включая "Студенческие парламентские клубы", "Новые медиа", "Спецкор" и "Школу дебатов".