Двух педагогов из регионов наградили денежной премией за развитие МЭШ

По 50 тысяч рублей выдали двум педагогам из регионов за развитие проекта МЭШ

Денежные гранты за развитие проекта "Московская электронная школа" (МЭШ) впервые вручили педагогам за пределами столичного региона. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

По 50 тысяч рублей за предложенные методики получили преподаватель начальных классов из Ижевска Алена Вахрушева и учитель английского языка из Липецка Ольга Клименко.

Вахрушева загрузила на платформу сценарий урока русского языка. Материал посвящен правилам использования мягкого знака. К новому пособию обратились уже 700 преподавателей со всей Российской Федерации.

"Урок должен был деятельстным – не просто дети пассивно принимают знания, а все должно быть в интерактиве, в движении, в деятельности детей. И интерактивная доска, и новые платформы – это нам в помощь, потому что это не пассивное понимание той информации, которая дается на уроке", – заявила педагог.

В свою очередь, Ольга Клименко предложила пользователям МЭШ успешный сценарий урока о летних каникулах для четвероклассников, изучающих английский язык как первый иностранный. Пособие заинтересовало 500 педагогов.

"Малышам невероятно интересны интерактивные приложения, картинки, видео, которые учителя включают в свои сценарии. Старшеклассникам очень удобно готовиться к Единому государственному экзамену благодаря сценариям в МЭШ, и мои уроки, я считаю, стали более эффективными", – объяснила учительница.

МЭШ – это уникальный проект столичного образования. Он сочетает в себе традиционное обучение и цифровые технологии. Гранты за развитие системы вручают с 2017 года. Весной 2019 года доступ к проекту открыли не только для московских педагогов, но и для учителей со всей России.

Гранты за вклад в развитие Московской электронной школы получили уже более тысячи московских преподавателей. Всего учителей премировали 1,5 тысячи грантов в более чем 360 школах города.

