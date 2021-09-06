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Культура

06 сентября, 20:15

Студенты столичных вузов смогут посещать кинотеатры "Москино" по специальной цене

образование культура

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Для учащихся столичных вузов появилась линейка социальных билетов в кинотеатры. Об этом сообщается на сайте "Москино".

"Теперь учащиеся столичных вузов с понедельника по среду с 11:00 смогут посмотреть фильмы в кинотеатрах по специальной цене – 150 рублей, при предъявлении студенческого билета на входе в зал. Предложение распространяется на все репертуарные показы", – отмечается в сообщении.

В "Москино" добавили, что акция будет действовать в следующих кинотеатрах:

  • "Березка";
  • "Космос";
  • "Молодежный";
  • "Полет";
  • "Сатурн";
  • "Спутник";
  • "Тула".

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как Москва поддержит молодых кинорежиссеров. По словам градоначальника, в число возможных мер поддержки входят авторские показы их работ в кинотеатрах сети "Москино".

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