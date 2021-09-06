Студенты столичных вузов смогут посещать кинотеатры "Москино" по специальной цене

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Для учащихся столичных вузов появилась линейка социальных билетов в кинотеатры. Об этом сообщается на сайте "Москино".

"Теперь учащиеся столичных вузов с понедельника по среду с 11:00 смогут посмотреть фильмы в кинотеатрах по специальной цене – 150 рублей, при предъявлении студенческого билета на входе в зал. Предложение распространяется на все репертуарные показы", – отмечается в сообщении.

В "Москино" добавили, что акция будет действовать в следующих кинотеатрах:

"Березка";

"Космос";

"Молодежный";

"Полет";

"Сатурн";

"Спутник";

"Тула".