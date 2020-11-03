В Госдуме оценили идею создать бюджетные места на второе высшее в медвузах

10:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал идею предоставить гражданам возможность бесплатно получать второе высшее образование при поступлении на медицинские специальности, сообщает RT.
По его мнению, учитывая сегодняшнюю ситуацию, проблему надо рассматривать комплексно.
"Медицина – такая специальность, что надо быть только в ней. Когда ты сегодня инженер, а на полставки врач – это неправильно. Это будет непрофессионально. Медицина требует отдачи с утра и до вечера, и каждый день, и всю жизнь", – заявил Говорин.
По словам депутата, сегодня Россия столкнулась с отсутствием кадров в маленьких населенных пунктах, что является проблемой. В связи с этим он считает необходимым повышать грамотность в оказании первой медицинской помощи, формировать культуру ответственного отношения к своему здоровью, развивать механизмы медицинской помощи и самопомощи.
Он добавил, что кадры должны быть высокопрофессиональными.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил создать бюджетные места для поступающих на программы второго высшего образования в медицинских вузах.
В обращении на имя главы министерства образования и науки РФ Валерия Фалькова парламентарий указал, что это позволило бы компенсировать недостаток квалифицированных медицинских кадров и стало бы стимулирующим фактором для самих абитуриентов.
По мнению Власова, предлагаемая мера позволила бы в том числе создать в России резерв из медицинских кадров.
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