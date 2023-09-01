Торжественные линейки проходят в школах Москвы. Прямой эфир

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Во всех школах России проходят торжественные линейки по случаю начала учебного года.

Корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова ведет прямой репортаж из ГБОУ "Романовская школа", где общается с учениками, учителями и родителями учащихся.

Насыщенную праздничную программу для детей и их родителей подготовили столичные парки. Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и химических шоу, поиграть на барабанах и послушать музыку.

На Северном и Южном речных вокзалах школьников ждут экскурсии, игры с аниматорами и раздача сувениров.

Первоклассники смогут бесплатно покататься на Московской канатной дороге.

Трансляция завершена. Запись будет доступна позднее.