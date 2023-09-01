01 сентября, 09:53События
Торжественные линейки проходят в школах Москвы. Прямой эфир
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Во всех школах России проходят торжественные линейки по случаю начала учебного года.
Корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова ведет прямой репортаж из ГБОУ "Романовская школа", где общается с учениками, учителями и родителями учащихся.
Насыщенную праздничную программу для детей и их родителей подготовили столичные парки. Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и химических шоу, поиграть на барабанах и послушать музыку.
На Северном и Южном речных вокзалах школьников ждут экскурсии, игры с аниматорами и раздача сувениров.
Первоклассники смогут бесплатно покататься на Московской канатной дороге.
Трансляция завершена. Запись будет доступна позднее.
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